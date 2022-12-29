Президент України підписав Закон "Про медіа"

Про це зазначається в картці документа на сайті Верховної Ради України.

"Повернуто з підписом Президента", – повідомляється в графі "дати та стан проходження" законодавчого акту.

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.

Перед голосуванням "Європейська Солідарність" виступила з заявою, в якій наголосила, що представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. А це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС.

Влада готова провалити українську євроінтеграцію заради власної політичної пропаганди

Верховна Рада України 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д)

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