Президент України підписав Закон "Про медіа"
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про медіа"
Про це зазначається в картці документа на сайті Верховної Ради України.
"Повернуто з підписом Президента", – повідомляється в графі "дати та стан проходження" законодавчого акту.
Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері.
- Перед голосуванням "Європейська Солідарність" виступила з заявою, в якій наголосила, що представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. А це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС.
- Влада готова провалити українську євроінтеграцію заради власної політичної пропаганди
- Верховна Рада України 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д)
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