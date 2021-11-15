Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо зміни даних п’яти осіб підсанкційного списку

Відповідний указ №572/2021 від 15 листопада опублікували на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться в документі.



В указі є зміни у частині доповнення даних про Наталію Миколаївну Лавренюк, яку пов’язують з депутатом від “ОПЗЖ” Тарасом Козаком. Відтепер уточнюється, що вона має ім'я Світлана Петрівна Жучкова. Жінка має паспорт і громадянство України, а також Російської Федерації.





Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадило санкції проти п'яти громадян РФ, а також цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк і подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Також президент вніс зміни до указів щодо санкцій проти російських компаній ТОВ "Орошаєме" та АТ "Балабінське", АТ "Албашський елеватор" та АТ "Білоглинський елеватор”.