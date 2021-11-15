Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо зміни даних п’яти осіб підсанкційного списку
Президент Володимир Зеленський ввів у дію зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня щодо даних про одну фізичну особу та чотири юридичні особи, проти яких запровадили санкції
Відповідний указ №572/2021 від 15 листопада опублікували на сайті президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться в документі.
В указі є зміни у частині доповнення даних про Наталію Миколаївну Лавренюк, яку пов’язують з депутатом від “ОПЗЖ” Тарасом Козаком. Відтепер уточнюється, що вона має ім'я Світлана Петрівна Жучкова. Жінка має паспорт і громадянство України, а також Російської Федерації.
- Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадило санкції проти п'яти громадян РФ, а також цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк і подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко.
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