10 днів тому журналісти оприлюднили російський паспорт судді Верховного Суду Бориса Львова. Служба безпеки України підтвердила: паспорт справжній. І цей факт Львов приховав, коли обирався на посаду.

Здавалося, йде жорстока війна, один з керівників судової гілки збрехав про наявність подвійного громадянства, збрехав про свої зв'язки з РФ, які можуть бути підставою для контактів з ворогом і від яких він давно мав відректися. 21 із суддів Верховного Суду виступили проти Львова та підтримали його звільнення з посади.

Що ще треба? Адже якщо Львова позбавлять громадянства указом президента, як це зробив Володимир Зеленський щодо колишнього керівника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана, то повноваження Львова автоматично будуть зупинені.

Але тут стає очевидним, що Зеленський використовує Закон не для всіх, а тільки для тих, хто йому не подобається. Корбана позбавили громадянства таємним указом, і підстави позбавлення не оприлюднені, нема паспорта іншої країни, не пред'явлені докази. Тобто щодо Корбана Зеленський рішуче порушив закон, а ось по Львову, де якраз законні підстави є, президент рішуче мовчить взагалі. Хоча випадок тут якраз вимагає рішень.

Очевидно, що це частина кулуарних домовленостей у владі, про усі деталі яких ми не знаємо. Який закон та яка справедливість можуть бути у державі, якщо у керівництві органу, який відповідає за забезпечення справедливості, порушується Закон та самі судді стають понад Законом?

Про який авторитет держави може йти мова, якщо гарант Конституції не вживає необхідних заходів?

Підкажімо президенту, що він має діяти послідовно, якщо він заявив, що позбавлятиме українського паспорта осіб з подвійним громадянством, то він має починати саме з держслужбовців, які приховали російський паспорт.

Щоб нагадати президенту про його обов'язки, треба підписати ось цю петицію по Львову, там вже 18 тисяч осіб підписалось, треба додати ще.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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