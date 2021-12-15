Зеленський візьме участь у саміті Східного партнерства в Брюсселі

Про це повідомляє Офіс президента.



У саміті візьмуть участь Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери держав-членів ЄС та країн Східного партнерства.



Зазначається, що у межах візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



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