Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії COVID-19
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо введення змін до складу Координаційної ради з протидії COVID-19
Про це повідомляє ОПУ.
Відповідно до указу президента України до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 були введені:
- міністр інфраструктури України - Кубраков Олександр Миколайович;
- заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України - Кузін Ігор Володимирович;
- міністр внутрішніх справ України - Монастирський Денис Анатолійович.
Затверджено у персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:
- головнокомандувача Збройних Сил України - Залужного Валерія Федоровича;
- міністра охорони здоров'я України - Ляшка Віктора Кириловича.
Виведено з персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:
- колишнього міністра МВС - Авакова Арсена Борисовича;
- колишнього міністр охорони здоров'я України - Ємеця Іллю Миколайовича;
- колишнього міністра інфраструктури - Криклія Владислава Артуровича;
- колишнього головнокомандувача Збройними силами України - Хомчака Руслана Борисович.
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