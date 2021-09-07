Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії COVID-19

Про це повідомляє ОПУ.

Відповідно до указу президента України до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 були введені:

міністр інфраструктури України - Кубраков Олександр Миколайович;

заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України - Кузін Ігор Володимирович;

міністр внутрішніх справ України - Монастирський Денис Анатолійович.

Затверджено у персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:

головнокомандувача Збройних Сил України - Залужного Валерія Федоровича;

міністра охорони здоров'я України - Ляшка Віктора Кириловича.

Виведено з персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:

колишнього міністра МВС - Авакова Арсена Борисовича;

колишнього міністр охорони здоров'я України - Ємеця Іллю Миколайовича;

колишнього міністра інфраструктури - Криклія Владислава Артуровича;

колишнього головнокомандувача Збройними силами України - Хомчака Руслана Борисович.

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