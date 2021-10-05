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Головна війна з Росією Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти причетних до російських "виборів" у Криму і ОРДЛО

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти причетних до російських "виборів" у Криму і ОРДЛО

5 жовтня, 2021 вiвторок
18:10
війна з Росією Володимир Зеленський

У вівторок, 5 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

Під санкції потрапили зокрема 32 кандидати в депутати та 54 представники "виборчих комісій".

Щодо цих осіб застосовано блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів для здійснення певних видів діяльності, зокрема, скасування дозволів на користування надрами, заборону участі у приватизації, оренді державного майна, заборону видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, скасування дозволів на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, заборону передачі технологій, прав на об1єкти права інтелектуальної власності, позбавлення державних нагород України тощо.

Санкції на зазначених осіб накладено безстроково.

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санкції
Володимир Зеленський
вибори в Росії
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