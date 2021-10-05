Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти причетних до російських "виборів" у Криму і ОРДЛО
У вівторок, 5 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Про це повідомляє сайт Офісу президента України.
Під санкції потрапили зокрема 32 кандидати в депутати та 54 представники "виборчих комісій".
Щодо цих осіб застосовано блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів для здійснення певних видів діяльності, зокрема, скасування дозволів на користування надрами, заборону участі у приватизації, оренді державного майна, заборону видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, скасування дозволів на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, заборону передачі технологій, прав на об1єкти права інтелектуальної власності, позбавлення державних нагород України тощо.
Санкції на зазначених осіб накладено безстроково.
- Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції проти учасників виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях.
- Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій щодо секретаря тервиборчкому Первомайського району окупованого Криму Ольги Калініної.
- РНБО запустила сайт із санкційними списками.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.35
Купівля 26.35Продаж 26.6
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе