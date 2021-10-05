Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти причетних до російських "виборів" у Криму і ОРДЛО

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.



Під санкції потрапили зокрема 32 кандидати в депутати та 54 представники "виборчих комісій".



Щодо цих осіб застосовано блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів для здійснення певних видів діяльності, зокрема, скасування дозволів на користування надрами, заборону участі у приватизації, оренді державного майна, заборону видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави, скасування дозволів на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави, заборону передачі технологій, прав на об1єкти права інтелектуальної власності, позбавлення державних нагород України тощо.



Санкції на зазначених осіб накладено безстроково.

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