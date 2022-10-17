English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів

Зеленський закликав брати у полон якнайбільше окупантів

17 жовтня, 2022 понедiлок
01:52
війна з Росією Володимир Зеленський

Кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує можливість звільняти українських героїв, це надзвичайно важливо

Про це Зеленський заявив у власному відеозверненні.

"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.

Президент подякував зокрема  54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.

"Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів – якнайбільше", - додав Зеленський. 

  • У РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ. Відомо, що доступ до домену ресурсу було заблоковано 16 жовтня на вимогу Генпрокуратури РФ. Рішення про блокування Генпрокуратура Росії ухвалила ще 11 жовтня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
полонені
окупанти
Читайте також:
15 жовтня, 2022 субота
У держдепі США відреагували на перекидання російських військових до Білорусі
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
16 жовтня, 2022 неділя
ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
17 жовтня
01:14
окупанти
У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ
00:47
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
ЗСУ за годину збили 11 дронів-камікадзе на Півдні
00:20
Володимир Зеленський
Зеленський закликає громадян обмежити споживання електрики у пікові години
2022, неділя
16 жовтня
23:46
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС заміновано, а співробітників катують, - очільник "Енергоатому" Котін
23:21
Володимир Зеленський
Україна експортувала майже 8 млн тонн продовольства. Це понад 600 суден, - Зеленський
22:37
Віталій Кім
В Миколаївській області є "прильоти" іранських дронів, кілька вдалося збити, - Кім
22:25
РФ
Очільники МЗС Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС створити міжнародний спецтрибунал проти керівництва РФ
22:24
Ексклюзив
Втрати окупантів
Таке відчуття, що ворог змирився, що Бахмут він не візьме, оскільки росіяни почали знищувати місто, - боєць ТрО Фірсов
22:21
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російська армія вже звикла до відступу й все частіше вчиться рити окопи. Колонка Сергія Згурця
21:56
хакери
Хакери з України атакували російську ТЕЦ і залишили Ленінградську область без світла
21:25
Ексклюзив
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
21:18
Джейк Салліван
США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван
21:17
В Білорусі затримали кілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиції
В Білорусі затримали кілька людей, які начебто готували теракти за наказом опозиції
20:44
Михайло Мудрик (в центрі)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Динамо"
20:36
гаубиця FH-70
За 16 жовтня авіація ЗСУ завдала понад 20 ударів по окупантам, - Генштаб
20:28
Оновлено
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
УПЛ: результати усіх матчів 7-го туру чемпіонату України
20:21
лікарня Бєлгорода
У Бєлгороді цивільним відмовляють у медичній допомозі через велику кількість поранених військових
20:07
російські окупанти
Окупанти евакуюють з Херсону до Криму свої "держустанови", - Генштаб ЗСУ
19:46
Сергій Шойгу
Позашлюбна донька Шойгу є громадянкою Литви, - ЗМІ
19:40
Інтерв’ю
Путін Байден
Російській генерали розуміють, що програють і їх зроблять винними і у військових злочинах, і в мобілізації, - Фейгін
19:36
Солдатам-мусульманам не сподобалося, що полковник сказав про Аллаха. Журналісти з'ясували, з чого почалася бійня поблизу Бєлгорода
19:29
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з Міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
"Зерновий коридор" у Чорному морі діятиме до 22 листопада
19:12
Ексклюзив
Віталій Портников
Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников
19:07
орки
Російський "мобік" скаржиться, що у них немає нічого, а в українців "є все". Перехоплення ГУР
19:07
Андрій Лунін (у червоному светрі) у грі проти "Барселони"
Українець Лунін допоміг "Реалу" здолати "Барселону" в Ель-Класико
18:52
Шахтар - Динамо, Михайло Діанов, Азовсталь
УПЛ: "Шахтар" переміг "Динамо" у матчі з вилученням та пенальті
18:48
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
18:25
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
18:24
Дмитро Пєсков
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
18:10
OPINION
Сергій Марченко
Мобілізація для загарбницької війни – крайній крок
18:06
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Звільнення Херсона може відбутись у жовтні, – генерал США Ходжес
17:56
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни зазнають колосальних втрат на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербія
Нам не місце в ЄС, - голова МВС Сербії
17:23
Таміла Ташева
Росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, - представниця президента
17:20
Ексклюзив
ППО ЗСУ
Західні засоби ураження допоможуть Україні збивати щонайменше 70% російських ракет, - експерт Defense Express
17:06
Ганна Маляр
Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Мангушев з Гіркіним
Для України Гіркін важливий як велике джерело інформації, - військовий експерт Ступак
16:20
OPINION
Олександр Вільчинський
Війна війною, а яблука треба обірвати   
16:19
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін і його режим - ракова пухлина, яка загрожує всьому світу, - американський політтехнолог Смарт
16:10
Боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера
Український боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера, гроші підуть на ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV