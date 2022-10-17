Про це Зеленський заявив у власному відеозверненні.

"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв", - сказав він.

Президент подякував зокрема 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, що під час наступальних дій суттєво збільшили можливість України повертати своїх громадян додому.

"Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у Росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів – якнайбільше", - додав Зеленський.

У РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ. Відомо, що доступ до домену ресурсу було заблоковано 16 жовтня на вимогу Генпрокуратури РФ. Рішення про блокування Генпрокуратура Росії ухвалила ще 11 жовтня.

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