Зеленський закликав МВФ прискорити фінансову допомогу Україні

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський висловив подяку Фонду за підтримку економіки України під час війни.

Він додав, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько $5 млрд. та закликав МВФ пришвидшити надання підтримки.

Зеленський наголосив на важливості фінансової підтримки з боку партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн ЄС.

Він закликав Фонд долучатися до розробки програми відбудови України після війни.

Зеленський зазначив, що Україна налаштована продовжувати реалізацію реформ.

"Там, де ми можемо показувати результати реформ, ми повинні не зупинятися та йти вперед. Через війну не все поки що можливо. Але ми готові показувати світу, що йдемо лише вперед", - наголосив Зеленський.

Георгієва зазначила, що повідомить "Групу семи" про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки для України.