Зеленський закликав Організацію американських держав працювати над реалізацією української Формули миру

Про це йдеться в офіційному зверненні Зеленського до Організації американських держав (ОАД).

Президент України нагадав, що вперше звернувся до ОАД ще вісім місяців тому і подякував за надану підтримку. Тепер же він закликав Організацію американських держав долучитись до реалізації української Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

Президент України наголосив, що Росію не зупиняють навіть катастрофічні наслідки екоциду. Зокрема, він згадав про підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції, зазначивши, що росіяни знищили одне з найбільших водосховищ Європи, свідомо затопивши десятки українських міст і сіл.

"Той, хто в Росії віддав наказ на знищення дамби й Каховського водосховища, розумів, що робить. Розумів, що залишить цілі регіони нашої країни без питної води. Розумів, що тисячі й тисячі гектарів родючих ґрунтів стануть пустелею… ", - йдеться у зверненні.

Зеленський зазначив, що для того, аби повернути мир, Україна потребує колективних зусиль. Зокрема, підтримки та лідерства від ОАД.

Що відомо про українську Формулу миру

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив Формулу миру, яка містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Він закликав країни обрати елемент Формули миру і допомогти його реалізувати. 22 червня українську Формулу миру підтримали посли G7.