Зеленський закликав українців "включити мозок" і вакцинуватися
Президент України Володимир Зеленський закликав громадян "включити мозок" і вакцинуватися від коронавірусу
Про це він заявив під час Конгресу регіональних і місцевих влад в Одесі, передає РБК-Україна.
Зеленський зауважив, щодня в усьому світі коронавірус б'є антирекорди, і Україна не є винятком.
"Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня... Ми розуміємо все, що вихід один - вакцинація ... Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі і "включили" мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення", - сказав він.
За його словами, Міністерству охорони здоров'я поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 тис.
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