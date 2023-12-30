Зеленський запровадив санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами
У суботу, 30 грудня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 6 громадян РФ
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Зеленський проти 6 громадян РФ, деякі з яких використовують українські документи на інше ім’я.
Зокрема, мова йде про:
- Буркін Єгор Васильович, громадянина РФ, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Амірханян Андрій Абрамович, громадянин РФ, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Градопольцев Артем Олександрович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Кліпов Денис Іванович, громадянин РФ, в Україні отримав посвідчення біженця;
- Галямов Тимур Ільясович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин РФ, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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