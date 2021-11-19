Зеленський підписав указ про присудження премії імені Патона

Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.



"Відповідно до пункту 25 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст. 4, п. 2 ст. 11 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю: затвердити такі, що додаються: опис Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, малюнок Почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, опис Диплома лауреата Національної премії України імені Бориса Патона".



Премія була запроваджена з метою увічнення пам’яті академіка Бориса Патона, а також відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.



Згідно з указом присуджуватимуть її за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки й техніки відповідно до Положення про Державну премію України в галузі науки й техніки, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2016 року № 230.



Указ набирає чинності з моменту публікації.



Борис Патон (14 листопада 1918 року - 19 серпня 2020 року) - видатний український учений в галузі електрозварювання, металургії, технології металів і матеріалознавства, державний та громадський діяч, очолював НАН України та Інститут електрозварювання ім. Євгена Патона НАН України, Герой України.

Нагадаємо, 31 березня уряд підтримав запровадження премії імені Бориса Патона.

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