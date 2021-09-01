Зеленський заявив про декілька варіантів залучення США до "Нормандського формату"
Україна розглядає декілька шляхів залучення США до участі в "Нормандському" форматі
Про це заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України, передає Укрінформ.
"Ми запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону", - сказав він.
Зеленський зауважив, що "питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні".
Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.
"Всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.
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