Зеленський заявив про декілька варіантів залучення США до "Нормандського формату"

Про це заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи для аналітичних центрів Америки програму трансформації України, передає Укрінформ.

"Ми запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону", - сказав він.

Зеленський зауважив, що "питання України сьогодні - це "не питання лише в Україні".



Воно стосується всього регіону, зокрема Молдови, країн Балтії, а також незалежності Білорусі.

"Всі мають бути зацікавлені в пошуку відповіді на ці питання", - зазначив президент.



