Зеленський заявив, що музей Голодомору добудують до 2023 року

Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає Радіо Свобода.

"Час віддаляє нас все далі і далі від тих трагічних часів. І дійсно майже не залишилось в живих свідків, які пережили Голодомор. Ми відповідальні за збереження і передачу цієї пам’яті сучасним і наступним поколінням за донесення правдивої інформації про Голодомор", – сказав він.

Зеленський додав, що це питання під його особистим контролем.

90-ті роковини припадуть на листопад 2023 року. Четверта субота листопада визнана Днем пам’яті жертв голодоморів.