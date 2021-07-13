Зеленський заявив, що музей Голодомору добудують до 2023 року
Другу чергу Національного музею Голодомору добудують до 90-х роковин трагедії
Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає Радіо Свобода.
"Час віддаляє нас все далі і далі від тих трагічних часів. І дійсно майже не залишилось в живих свідків, які пережили Голодомор. Ми відповідальні за збереження і передачу цієї пам’яті сучасним і наступним поколінням за донесення правдивої інформації про Голодомор", – сказав він.
Зеленський додав, що це питання під його особистим контролем.
90-ті роковини припадуть на листопад 2023 року. Четверта субота листопада визнана Днем пам’яті жертв голодоморів.
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