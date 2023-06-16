Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

"Росія хоче підірвати (Запорізьку – прим.) АЕС. Тому що, так само як і з дамбою, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт", – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна потребує більше зброї.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", – йдеться у заяві президента.