Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада хоче підірвати Запорізьку АЕС
Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.
"Росія хоче підірвати (Запорізьку – прим.) АЕС. Тому що, так само як і з дамбою, вони не зацікавлені в безпековій ситуації в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну зупинити цей конфлікт", – сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, Україна потребує більше зброї.
"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", – йдеться у заяві президента.
- 16 червня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін вводить хімічні війська для провокації на заводі "Кримський титан".
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