Путін вводить хімічні війська для провокації на заводі "Кримський титан", - партизани
Російські злочинці готуються до провокації на хімічному заводі "Кримський титан"
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Президент РФ Володимир Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на територію Херсонської області. Офіційно це робиться задля ліквідації наслідків "прориву" Каховської ГЕС.
Але хімічні війська не призначені для виконання таких завдань, на відміну від цивільних структур.
За інформацією джерела, реальна мета розміщення там хімічних військ може полягати у провокації на заводі "Кримський Титан".
"Росія може виконати чергову техногенну катастрофу оборони Кримського півострова. Не хочеться в це вірити, але треба готуватися до найгіршого сценарію. Після Каховської трагедії не залишається сумніву, що вони можуть піти на все", - йдеться у повідомленні.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти замінували хімічний завод "Кримський титан" на тимчасово окупованому півострові.
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