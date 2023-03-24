Зеленський змінив голову Чернігівської райадміністрації
Президент звільнив Андрія Кужеля з посади голови Чернігівської райдержадміністрації Чернігівської області
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.
"Звільнити Кужеля Андрія Анатолійовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою", – зазначено в документі.
Іншим розпорядженням Зеленський призначив на цю посаду Андрія Попика.
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