Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зазначають, що до складу делегації увійшли також представники бізнесу та благодійних організацій.

Разом із ними Зеленський обговорив питання гуманітарної підтримки та відбудови України. Під час розмови із делегацією він закликав допомогти приватному бізнесу у відновленні знищеної Росією цивільної інфраструктури. Мовиться, зокрема, про житлові будинки, школи, університети, енергетичну інфраструктуру.

"Закликаю інвестувати в українську аграрну промисловість та ІТ-сектор. Така співпраця буде взаємовигідною", - сказав президент.

Він також поінформував представників Юти про поточну ситуацію в України. Обговорили кроки, які вони можуть здійснити для допомоги в боротьбі з країною-терористом.

Також Зеленський наголосив на тому, що вітатиме поглиблення двосторонньої співпраці з американським бізнесом у галузі виробництва озброєння та створення нових оборонних технологій.

"Ми відкриті до цього. Запрошуємо вас", - підсумував він.