Про це повідомив Офіс президента.

"Президент окремо висловив подяку за важливу допомогу Венеціанської комісії у впровадженні євроінтеграційних реформ у межах виконання нашою державою рекомендацій Європейської комісії, пов’язаних із наданням Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС", – йдеться в повідомленні.

Зустріч, зокрема, стосувалася підготовки та втілення законодавства щодо процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

"Україна вперше запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Це історична реформа, про яку навіть не йшлося за жодного іншого президента. Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу", – заявив Зеленський.

Розмова також стосувалася законів про деолігархізацію та про національні меншини. За словами президента, Україна готова співпрацювати з Венеціанською комісією для забезпечення "результативних реформ відповідно до європейських стандартів".