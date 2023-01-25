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Венеційська комісія відмовилася від участі у відборі суддів КСУ до виконання її рекомендацій щодо відповідного закону

25 січня, 2023 середа
20:37
Світ Венеційська комісія

Венеційська комісія відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів КСУ, доки не буде виконано її рекомендацій із виправлення відповідного закону

Про це йдеться в листі голови Венеційської комісії Клер Базі-Малорі на ім’я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Лист супроводжується роз’ясненнями до рекомендацій Венеційської комісії, які були опубліковані вже після схвалення закону в парламенті в грудні 2022 року, де вказується, що ключові з них не змінились.

Хоча більшість ключових рекомендацій були виконані, дві ключові - щодо повноважень ДГЕ та її складу – не були враховані в ухваленому законі. Ідеться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім людей (а не шість), причому більшість – чотири – мають становити міжнародні експерти; крім того, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

Тому Венеційська комісія не делегуватиме членів у Дорадчу групу експертів з відбору суддів КСУ до внесення змін у відповідний закон. Голова комісії запропонувала українській стороні допомогу з підготовкою відповідних напрацювань до закону про Конституційний суд, аби врахувати вказані рекомендації.

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Новини
Венеціанська комісія
Руслан Стефанчук
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