Про це йдеться в листі голови Венеційської комісії Клер Базі-Малорі на ім’я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Лист супроводжується роз’ясненнями до рекомендацій Венеційської комісії, які були опубліковані вже після схвалення закону в парламенті в грудні 2022 року, де вказується, що ключові з них не змінились.

Хоча більшість ключових рекомендацій були виконані, дві ключові - щодо повноважень ДГЕ та її складу – не були враховані в ухваленому законі. Ідеться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім людей (а не шість), причому більшість – чотири – мають становити міжнародні експерти; крім того, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

Тому Венеційська комісія не делегуватиме членів у Дорадчу групу експертів з відбору суддів КСУ до внесення змін у відповідний закон. Голова комісії запропонувала українській стороні допомогу з підготовкою відповідних напрацювань до закону про Конституційний суд, аби врахувати вказані рекомендації.

6 грудня співзасновник та голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що судова мафія планує відтягнути створення судового дисциплінарного органу. У такий спосіб вона намагається фактично зірвати судову реформу й разом з нею євроінтеграцію України.

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