Про це йдеться в розпорядженні №100 від 8 червня, що опубліковане на сайті президента.

"Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області", - ідеться в розпорядженні.

На місце Борисюка Зеленський призначив Смаля Сергія Валентиновича.

Що відомо

Раніше, 5 червня, журналісти з Bihus.Info опублікували розслідування "Дика відбудова". У ньому йдеться про те, що гроші за роботи відновленню Гостомеля та громади перераховують на рахунки фейкових ФОПів та компаній. Так, наприклад, після спілкування розслідувачів із заступником Борисюка зі спеціалізованого держпорталу зникли всі дані про бюджетні проплати Гостомельської СВА.

До цього ж було з'ясовано, що роботи з відновлення громади виконують пенсіонерка з Миколаєва, біглий священник з Рівненщини та житель тимчасово окупованого Донецька. У Гостомельській СВА пояснили це наслідками повномасштабного вторгнення, необхідністю швидких закупівель і тим, що перевірка підрядників не є їхнім обов'язком.

Після цього в Бюро економічної безпеки заявили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів працівниками Гостомельської СВА. Там зазначили, що посадовці Гостомельської СВА з 2022 по 2023 роки уклали низку договорів на проведення відновлюваних робіт у громаді. Пізніше з'ясувалося, що ці договори укладалися з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами. Також було з'ясовано, що будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а деякі з них - силами комунальників.

Також у БЕБ підтвердили, що кошти перераховували на рахунки фейкових підрядників та підрахували, що сума завданих державі збитків унаслідок таких дій становить понад 5 млн грн.