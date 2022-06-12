Про це повідомляє фонд Бориса Нємцова за свободу.

У 2022 році на тлі російської агресії проти України фонд Бориса Нємцова ухвалив рішення номінувати на премію винятково українців.

Серед претендентів на премію, крім президента України, були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Паєвська (Тайра), радник президента України Олексій Арестович.

За результатами рейтингового голосування засновників та ради фонду перемогу здобув Володимир Зеленський.

Фонд Бориса Нємцова щороку дає нагороду за виняткову мужність у відстоюванні демократичних цінностей та прав людини. Премія вручається громадським діячам, журналістам, культурним діячам.

20 травня Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року, за версією читачів журналу Time.

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