Зеленському не потрібен компетентний уряд - розумніший за ОП прем'єр вдарить по рейтингу президента, - політтехнолог Таран

Про це він заявив у "Великому ефірі".



"Щодо рівня компентенції уряду. Проблема не в тому, що вони не компетентні, проблема в тому, що у певної людини є певна стеля компетентності та професіоналізму. Той рівень компентенції, який є у Шмигаля і міністрів, які його оточують - от ми маємо, те, що зараз маємо. Це така пастка певної некомпетентності", - сказав Таран.



На його думку, для того, щоб країна мала шанс на кращі соціальні та економічні показники - потрібно поміняти уряд.



"Щоб прийшли ті фахівці, які мають кращі знання в макроекономіці, бізнес процесів, які нарешті напишуть програму дій уряду. Такий уряд не потрібен на Банковій і Зеленському, тому що, якщо з'явиться компентентний уряд і новий прем'єр буде сильніший, розумніший, фаховіший, ніж представники ОП - це однозначно вдарить по рейтингу Зеленського, він цього не допустить, тому ми потрапили в таку пастку. Більш компетентного і фаховішого прем'єр-міністра Зеленський не допустить, а ті, які зараз керують - нездатні вивести з економічної кризи", - підсумував він.





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