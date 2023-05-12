Про це пише Daily Mail з посиланням на The Times.

Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Де планував закликати продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Але Європейська мовна спілка – альянс із понад 100 мовників – розцінила, що звернення виглядатиме "занадто політичним".

"Пісенний конкурс Євробачення - це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках конкурсу. Прохання пана Зеленського звернутись до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, попри те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволено, оскільки це суперечило б правилам заходу", - зауважив представник Спілки.

Інсайдери BBC повідомляли Times, що "складні та делікатні" переговори ще тривають, оскільки організатори побоюються, що це створить прецедент у майбутньому. Однак ввечері 11 травня можливість звернення українського президента була названа "неприйнятною".

Своєю чергою голова спеціального комітету лордів із комунікацій і цифрових технологій і колишній керівник політики BBC баронеса Стоуелл назвала відмову помилковим рішенням.

Так само вважає і лорд Вейзі, колишній міністр культури. Він заявив The Times, що Зеленському слід дозволити виступити на Євробаченні: "Це веселий вечір і зустріч європейських націй і артистів, але ми всі знаємо тло, на якому він відбувається, і ховатися від нього - жалюгідно".

Він додав, що єдиною причиною, чому конкурс відбувається у Великій Британії, є війна в Україні, тож було б доречно дозволити Зеленському зробити заяву і розповісти, чому Україна опинилася в дуже прикрому становищі, не маючи можливості прийняти Євробачення-2023.

Натомість Європейська мовна спілка заявила, що продовжує підтримувати Україну протягом усього конкурсу, залучаючи українських артистів і локації.

"Заплановано виступи щонайменше 11 українських артистів, у тому числі й минулорічні переможці Kalush Orchestra. Крім того, 37 локацій по всій Україні будуть представлені в коротких фільмах-листівках, які представляють кожного з артистів-учасників перед тим, як вони вийдуть на сцену", - наголосили організатори.

Це вони вважають "найкращим способом" відобразити та відсвяткувати перемогу України на пісенному конкурсі Євробачення та "показати, що у ці важкі часи нас об’єднує музика".