Визначилися всі фіналісти Євробачення-2023

Про це повідомляє Еспресо.

За результатами відбору до фіналу пройшли такі виконавці:

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Естонія: Alika - "Bridges"

Бельгія: Gustaph - "Because Of You"

Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Литва: Monika Linkytė - "Stay"

Польща: Blanka - "Solo"

Австралія: Voyager - "Promise"

Вірменія: Brunette – "Future Lover"

Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"

Загалом у другому півфіналі за вихід у фінал конкурсу змагалися представники 16 країн:

Данія: Reiley – "Breaking My Heart"

Вірменія: Brunette – "Future Lover"

Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"

Естонія: Alika — "Bridges"

Бельгія: Gustaph — "Because Of You"

Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"

Ісландія: Diljá — "Power"

Греція: Victor Vernicos — "What They Say"

Польща: Blanka — "Solo"

Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"

Грузія: Iru — "Echo"

Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"

Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"

Литва: Monika Linkytė — "Stay"

Австралія: Voyager — "Promise"

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Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.

Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня на сцені Ліверпуля між виступами учасників з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra.

67-й пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбувається у Ліверпулі попри те, що в 2022 році в конкурсі перемогли представники України Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Конкурс проводять у Великій Британії через побоювання щодо безпеки учасників в умовах відбиття Україною повномасштабної військової агресії РФ.