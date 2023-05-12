Визначилися всі фіналісти Євробачення-2023
У четвер, 11 травня, в британському Ліверпулі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Про це повідомляє Еспресо.
За результатами відбору до фіналу пройшли такі виконавці:
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Естонія: Alika - "Bridges"
- Бельгія: Gustaph - "Because Of You"
- Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Польща: Blanka - "Solo"
- Австралія: Voyager - "Promise"
- Вірменія: Brunette – "Future Lover"
- Словенія: Joker Out - "Carpe Diem"
Загалом у другому півфіналі за вихід у фінал конкурсу змагалися представники 16 країн:
- Данія: Reiley – "Breaking My Heart"
- Вірменія: Brunette – "Future Lover"
- Румунія: Theodor Andrei – "D.G.T. (Off and On)"
- Естонія: Alika — "Bridges"
- Бельгія: Gustaph — "Because Of You"
- Кіпр: Andrew Lambrou — "Break A Broken Heart"
- Ісландія: Diljá — "Power"
- Греція: Victor Vernicos — "What They Say"
- Польща: Blanka — "Solo"
- Словенія: Joker Out — "Carpe Diem"
- Грузія: Iru — "Echo"
- Сан-Марино: Piqued Jacks — "Like An Animal"
- Австрія: Teya & Salena — "Who The Hell Is Edgar?"
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi — "Duje"
- Литва: Monika Linkytė — "Stay"
- Австралія: Voyager — "Promise"
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Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України
Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.
Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня на сцені Ліверпуля між виступами учасників з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra.
67-й пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбувається у Ліверпулі попри те, що в 2022 році в конкурсі перемогли представники України Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Конкурс проводять у Великій Британії через побоювання щодо безпеки учасників в умовах відбиття Україною повномасштабної військової агресії РФ.
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