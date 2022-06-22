Землетрус в Афганістані. Повідомляють про понад тисячу жертв

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус силою до 6,1 бала призвів до руйнування безлічі населених пунктів в Афганістані та загибелі щонайменше 1000 людей, близько 600 людей поранено, багато хто поки що залишається під завалами, — сказано у повідомленні.

USGS зазначила, що землетрус відчули майже 120 мільйонів людей в Афганістані, Пакистані та Індії. Це — найпотужніший землетрус у регіоні за останні 20 років.

Reuters також повідомляє, що робота рятувальників ускладнюється дощами та зсувами, особливо у високогірних районах. Через це (а також через відсутність зв'язку) невідомий стан справ у багатьох ізольованих поселеннях. Існує побоювання, що деякі з них землетрус міг практично повністю знищити.

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