Ми не маємо прямих доказів — поки що, чи РФ вкладалася у збурення настроїв в Центральній Європі щодо українського сільськогосподарського експорту. Мої болгарські та польські друзі кажуть, що вони в цьому впевнені, адже для Росії ця історія очевидно виграшна. Не в сенсі заборони нашого експорту — очевидно, що рішення буде знайдене. Але сам факт складної дискусії між Брюсселем та центральноєвропейськими членами ЄС точно не є зміцненням солідарності.

Щобільше, фермери в цих країнах тепер стали більш сприятливою категорією для російської пропаганди. І немає сумніву, що кремль цим скористається. Само собою перед національними виборами й перед виборами до Європарламенту наступного року. Кремль також отримав додаткові аргументи для просування своїх вимог в рамках "зернової угоди", насамперед щодо пом'якшення обмежень на експорт своєї сільськогосподарської продукції та добрив. Не критичні, але все ж таки.

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Фермери в цих країнах тепер стали більш сприятливою категорією для російської пропаганди. І немає сумніву, що Кремль цим скористається. Само собою перед національними виборами й перед виборами до Європарламенту наступного року

І головне — наші вороги отримали привід казати, якими складними будуть передвступні переговори, зокрема у сфері сільського господарства. Хтось буде розважливо закликати не поспішати з цими переговорами. Або взагалі їх не починати до перегляду Спільної сільськогосподарської політики Євросоюзу. Цієї історії внутрішнього конфлікту в ЄС за бажання точно можна було б уникнути. Вона не про Україну, а про внутрішні баланси в Євросоюзі. Але наразі дуже важливо прорахувати всі її наслідки, адже вони діставатимуть нас ще дуже тривалий час.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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