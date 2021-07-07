Жадан отримав у США премію за збірку поезій

Про це повідомив сайт Читомо з посиланням на видавництво Arrowsmith Press.



Жадан отримав премію за книжку поезій "A new orthography" ("Новий правопис"). Крім нього, лауреаткою стала Канізія Лабрін за збірку "The Dyzgraphxst".

Переможців обирав поет Мейджор Джексон із шорт-листу двадцяти фіналістів. Переможці розділять нагороду у $1000.

"Спустошливі й глибоко чарівні вірші Жадана, написані на хвилі російсько-української війни, – чергове дивовижне свідчення переможної сили ліричної уяви, особливо в часи геополітичної кризи. Від такої поезії звикли очікувати скочення до озлобленої іронії або втечі в сюрреалістичну дійсність. Та я вражений щедрістю душі цього твору та мужністю автономного голосу, який наполегливо змальовує побут життя під час війни", − прокоментував Джексон.

"Дякую перекладачам і видавцям – Волкотт для мене справді важливий автор, його ім’я наснажує і дозволяє далі бачити сенс у складанні рядків та римуванні слів. Спасибі, це велика честь", − написав Жадан.

На 19 вересня заплановане читання творів лауретами премії у театрі Boston Playwrights’.



