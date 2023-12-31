Жага до життя та перемоги: в Одесі біля понівеченого росіянами будинку встановили ялинку, - Братчук
В Одесі у дворі зруйнованого будинку, який 29 грудня постраждав від обстрілів РФ, люди встановили і прикрасили ялинку
Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Моторошно від тієї ялинки, але вона є символом життя. Це нагадує нам, що ворожих обстрілів варто очікувати сьогодні, в новорічну ніч, два наступні дні і зрештою, поки не закінчиться війна. Але тяга до життя поборить усе. Мабуть, це головний підсумок цього календарного року", - зазначив він.
Встановлена ялинка є символічною і в черговий раз показує нам, що потрібно боротися, каже Братчук.
"Сьогодні ми вистояли і маємо вижити наступного року. Українці повинні досягти перемоги, про яку так мріяли мешканці того будинку, що постраждав він обстрілу росіян. Нам потрібно вистояти, щоб наступна ялинка була не такою сумною, як сьогодні", - додав речник Української добровольчої армії Південь.
-
У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
-
О 23:11 28 грудня стало відомо, що "чергова група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одещини. Уламками збитого дрона було пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Але обійшлось без постраждалих.
-
Сили оборони півдня повідомили, що в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Натомість в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.
-
Під час ранкової ракетної атаки, о 07:44 в Одесі знову пролунали вибухи. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці.
-
Внаслідок ворожої атаки 3 ракети влучили в житлові будинки міста. Приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний будинок зазнав критичних руйнувань, в одному з житлових комплексів ракета розірвалась всередині багатоповерхівки, додали прокурори. Масштабні пожежі ліквідовано.
-
ДСНС поінформували, що під завалами 3-поверхового житлового будинку виявили загиблу жінку. Тіло відшукали під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Із триповерхівки було евакуйовано 23 людини, постраждало 4 особи.
-
Також тривали пошуки людей у 16-поверховому житловому будинку, де після російського удару сталося руйнування з подальшим загоранням на 3-му та 4-му поверхах. Із багатоповерхівки евакуйовано 23 людини, врятовано 5 людей, постраждало 6 осіб, із яких 2 - діти. Було виявлено 2 загиблі особи. Внаслідок масштабної атаки в Одесі загинули 4 людини.
-
Ввечері 30 грудня очільник ОДА Олег Кіпер повідомив про ще одну жертву атаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.92Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе