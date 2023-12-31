Жага до життя та перемоги: в Одесі біля понівеченого росіянами будинку встановили ялинку, - Братчук

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Моторошно від тієї ялинки, але вона є символом життя. Це нагадує нам, що ворожих обстрілів варто очікувати сьогодні, в новорічну ніч, два наступні дні і зрештою, поки не закінчиться війна. Але тяга до життя поборить усе. Мабуть, це головний підсумок цього календарного року", - зазначив він.

Встановлена ялинка є символічною і в черговий раз показує нам, що потрібно боротися, каже Братчук.

"Сьогодні ми вистояли і маємо вижити наступного року. Українці повинні досягти перемоги, про яку так мріяли мешканці того будинку, що постраждав він обстрілу росіян. Нам потрібно вистояти, щоб наступна ялинка була не такою сумною, як сьогодні", - додав речник Української добровольчої армії Південь.