Про це інформує Державна прикордонна служба України.

На в’їзді до Києва прикордонники виявили у двох чоловіків матеріали, що компрометують.

В уродженця Луганщини, 1985 року народження, виявили в месенджері антиукраїнську інформацію, а в галереї телефону зловмисник зберігав відео з концерту в підтримку Росії.

Також під час перевірки у 53-річного священника УПЦ МП виявили проросійське листування.

Повідомляється, що чоловік є уродженцем Росії, але тривалий час проживає в Україні.

"Чоловік ховав від прикордонників свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ", - пишуть прикордонники.

У телефоні зловмисника були номери операторів країни-спонсора тероризму, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ.

Крім того, у листуванні чоловік жаліється, що "його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, Росія для нього не місце…на жаль".

Обох чоловіків передали співробітникам СБУ.

Також 24 березня, прикордонники затримали священнослужителя, який мав зв’язки з Росією.