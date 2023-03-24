Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Священнослужителя затримали на в'їзді до Києва під час перевірки на можливу антиукраїнську діяльність громадян. У телефоні чоловіка знайшли чисельні листування з абонентами РФ, де він жалівся, що поки не може виїхати з України.

"Поїхав би до РФ, але квартири та шмотки тримають", - писав він в одному з листувань.

Серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя троє були з підписом "москва". Крім того, прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив чоловік, є недійсним, а у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах.

Священика передали СБУ для подальшої перевірки.