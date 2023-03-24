ДПСУ затримала священника, який мав зв’язки з РФ
У п'ятницю, 24 березня, прикордонники затримали священнослужителя, який мав зв’язки з Росією
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Священнослужителя затримали на в'їзді до Києва під час перевірки на можливу антиукраїнську діяльність громадян. У телефоні чоловіка знайшли чисельні листування з абонентами РФ, де він жалівся, що поки не може виїхати з України.
"Поїхав би до РФ, але квартири та шмотки тримають", - писав він в одному з листувань.
Серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя троє були з підписом "москва". Крім того, прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив чоловік, є недійсним, а у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах.
Священика передали СБУ для подальшої перевірки.
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