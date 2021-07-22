Жінку, яка пограбувала банк у Києві, відправили в СІЗО до 18 вересня

Про це повідомляє "РБК-Україна".



"Суддя ухвалив: клопотання... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Строком на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Ухвала підлягає негайному виконанню", - сказала головуюча суддя.



З зали суду підозрювана відправиться в слідчий ізолятор.

У Києві 20 липня пограбували банк. Жінка кинула в відділення "коктейль Молотова".