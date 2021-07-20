У Києві жінка кинула в відділення банку "коктейль Молотова" і під погрозою пістолетом забрала кошти
У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення "коктейль Молотова"
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"До столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. До приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
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