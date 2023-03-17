Жіноча збірна України перемогла Угорщину та вперше в історії вийшла у фінал ЧЄ з футзалу
У півфіналі чемпіонату Європи з футзалу жіноча збірна України виявилась кращою за Угорщину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в угорському Дебрецені, закінчився перемогою українських жінок з рахунком 2:1. Дублем у ворота угорок відзначилась Анна Шульга.
Фінал ЧЄ з футзалу відбудеться у неділю, 19 березня. Україна зіграє проти Іспанії, чинних чемпіонок Європи.
Євро-2023
Футзал. Жінки. Півфінал
17 березня
Україна – Угорщина 2:1
Голи: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12
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