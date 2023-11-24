"Жирона" прийняла рішення щодо лідерів команди: що чекає на Довбика та Циганкова

Про це розповів спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель, пише AS.

За словами Карселя, вони моляться, щоб взимку ніхто не пішов.

"Ми знаємо, що успіхи "Жирони" не залишилися непоміченими іншими клубами. Багато наших гравців виділяються в першій третині сезону. Але у нас чудова атмосфера в колективі, всім дуже подобається те, що в нас вийшло на цьому етапі. Молитимемося, щоб узимку ніхто не пішов. Не хочемо продавати, але подивимося, що станеться", – сказав Карсель.

Після 13 турів Ла Ліги "Жирона" займає першу позицію. Команда випереджає "Реал" на 2 бали, "Барселону" на 4 пункти та "Атлетико" на 6.

Український дует Віктор Циганков і Артем Довбик на двох забили 9 голів та віддали 8 результативних передач.