Довбик і Циганков принесли "Жироні" перемогу в матчі з "Осасуною"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Жирони" з рахунком 4:2. Зазначимо, що в трьох голах участь взяли Віктор Циганков і Артем Довбик, а "Осасуна" до 71-ї хвилини вела 2:1.

У цьому матчі на рахунку Довбика 2 асисти та забитий м'яч, він провів на полі 85 хвилин. Віктор Циганков, який з'явився на 70-й хвилині, забив на 80-й і зробив рахунок 3:2.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" має 31 набраний пункт після 12 матчів. На другій позиції розташувався "Реал" (28 бал і 11 матчів), слідом йдуть "Атлетико" та "Барселона" - 25 і 24 очки відповідно.

Загалом Артем Довбик зіграв 13 матчів за "Жирону", забив 6 м'ячів і віддав 5 асистів. У Віктора Циганкова 2 голи та результативна передача.

Ла Ліга

12-й тур

4 листопада

"Осасуна" - "Жирона" 2:4

Голи: Будімір, 25, 55 - Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Гарсія, 90