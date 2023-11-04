Довбик і Циганков принесли "Жироні" перемогу в матчі з "Осасуною"
У 12-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" переграла "Осасуну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Жирони" з рахунком 4:2. Зазначимо, що в трьох голах участь взяли Віктор Циганков і Артем Довбик, а "Осасуна" до 71-ї хвилини вела 2:1.
У цьому матчі на рахунку Довбика 2 асисти та забитий м'яч, він провів на полі 85 хвилин. Віктор Циганков, який з'явився на 70-й хвилині, забив на 80-й і зробив рахунок 3:2.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" має 31 набраний пункт після 12 матчів. На другій позиції розташувався "Реал" (28 бал і 11 матчів), слідом йдуть "Атлетико" та "Барселона" - 25 і 24 очки відповідно.
Загалом Артем Довбик зіграв 13 матчів за "Жирону", забив 6 м'ячів і віддав 5 асистів. У Віктора Циганкова 2 голи та результативна передача.
Ла Ліга
12-й тур
4 листопада
"Осасуна" - "Жирона" 2:4
Голи: Будімір, 25, 55 - Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Гарсія, 90
- У середу 1 листопада "Жирона" перемогла "Сан-Роке" у виїзному матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії з футболу.
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