Циганков і Довбик допомогли "Жироні" пройти в наступний раунд Кубка Іспанії. Форвард віддав асист
У середу 1 листопада "Жирона" перемогла "Сан-Роке" у виїзному матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Жирони" над "Сан-Роке" з рахунком 2:1. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та відіграв 75 хвилин, після чого замість нього вийшов Артем Довбик.
Відзначимо, що Довбик записав на свій рахунок результативну передачу. Форвард асистував за Савіо, який забив переможний м'яч на 98-й хвилині.
Для Артема Довбика це 8 результативна дія за "Жирону". На рахунку українця 5 голів та 3 результативні передачі у 12 матчах.
Кубок Іспанії
1/64 фіналу
1 листопада
"Сан-Роке" - "Жирона" 1:2
Голи: Сальмі, 51 - Фернандес, 49, Савіо, 90+8
- 27 жовтня повідомлялось, що "Барселона" зацікавлена у трансфері українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.88
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе