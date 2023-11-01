Циганков і Довбик допомогли "Жироні" пройти в наступний раунд Кубка Іспанії. Форвард віддав асист

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Жирони" над "Сан-Роке" з рахунком 2:1. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та відіграв 75 хвилин, після чого замість нього вийшов Артем Довбик.

Відзначимо, що Довбик записав на свій рахунок результативну передачу. Форвард асистував за Савіо, який забив переможний м'яч на 98-й хвилині.

Для Артема Довбика це 8 результативна дія за "Жирону". На рахунку українця 5 голів та 3 результативні передачі у 12 матчах.

Кубок Іспанії

1/64 фіналу

1 листопада

"Сан-Роке" - "Жирона" 1:2

Голи: Сальмі, 51 - Фернандес, 49, Савіо, 90+8