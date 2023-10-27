"Барселона" розпочала полювання на футболіста збірної України Циганкова
Іспанська "Барселона" зацікавлена у трансфері українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, у трансфері Віктора Циганкова особисто зацікавлений головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес. Футболіст також подобається спортивному директору "Барси" Деко.
Протягом сезону "Барселона" уважно слідкуватиме за грою українця і спробує підписати Циганкова вже у наступному сезоні. У Fichajes також відзначили, що вінгером цікавиться мюнхенська "Баварія".
Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 8 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Український півзахисник перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.
- За іспанську "Жирону" також виступає Артем Довбик. На рахунку форварда 10 матчів, 5 голів і 2 асисти.
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