Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз на місці російського ракетного удару працює два штаби. Штаби працюють з перших хвилин удару. Люди можуть отримати все необхідне. Зокрема, воду, їжу, медичну та психологічну допомогу. Також наші громадяни можуть отримати плівку, якою можна заклеїти вікна, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі", - розповів Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що лише 5 мешканців багатоповерхівки звернулись за допомогою у наданні тимчасового житла.

"Зараз люди оформляють документи для отримання матеріальної допомоги. Хочу наголосити, що ми частково вже виплатили матеріальну допомогу людям, в яких були пошкоджене або знищене житло внаслідок минулих ударів. Сьогодні до нас звернулись щодо надання тимчасового житла лише 5 осіб багатоповерхівки, в яку поцілили росіяни. Всі інші перебувають у родичів або знайомих. Після розбору завалів та оцінки збитків ми будемо вже детальніше займатись компенсацією. Вся компенсація за знищене житло від ракетного удару буде надаватись із місцевого бюджету", - додав він.