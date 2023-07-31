Жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету, - Вілкул
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після розбору завалів та оцінки збитків жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз на місці російського ракетного удару працює два штаби. Штаби працюють з перших хвилин удару. Люди можуть отримати все необхідне. Зокрема, воду, їжу, медичну та психологічну допомогу. Також наші громадяни можуть отримати плівку, якою можна заклеїти вікна, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі", - розповів Вілкул.
Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що лише 5 мешканців багатоповерхівки звернулись за допомогою у наданні тимчасового житла.
"Зараз люди оформляють документи для отримання матеріальної допомоги. Хочу наголосити, що ми частково вже виплатили матеріальну допомогу людям, в яких були пошкоджене або знищене житло внаслідок минулих ударів. Сьогодні до нас звернулись щодо надання тимчасового житла лише 5 осіб багатоповерхівки, в яку поцілили росіяни. Всі інші перебувають у родичів або знайомих. Після розбору завалів та оцінки збитків ми будемо вже детальніше займатись компенсацією. Вся компенсація за знищене житло від ракетного удару буде надаватись із місцевого бюджету", - додав він.
- У понеділок, 31 липня, вранці російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання двох ракет по будівлі навчального закладу та багатоповерхівці загинули шість людей, ще 75 поранено
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.97Продаж 41.95
- Актуальне
- Важливе