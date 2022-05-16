Жителів Одещини попередили про загрозу ракетних ударів та закликали не ходити по узбережжю

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.

"Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Хоча ймовірність нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається ще дуже високою", - сказав він у відеозверненні.

За його словами, українські Сили оборони повністю контролюють напрямок на кордоні з невизнаним Придністров'ям та території Молдови.

Братчук вчергове закликав одеситів не наражати себе на небезпеку і не виходити на узбережжя і на пляжі, нагадавши, що напередодні були знешкоджені дві російські морські міни, які штормом прибило до берега.

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