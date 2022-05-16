ЗСУ знищини на узбережжі біля Одеси 2 морські ворожі міни
Підривна команда військово-морських сил знешкодила 2 морські ворожі міни, які винесло на узбережжя поблизу Одеси
Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
Дві морські ворожі міни винесло на узбережжя поряд із Одесою через штормову погоду. У неділю, 15 травня, фахівці військово-морських сил на місці вилучили їх та знешкодили за допомогою підриву.
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15 травня авіація Повітряних сил ЗСУ знищила переправу російських військових через річку Інгулець.
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