Жителів тимчасово окупованого Маріуполя попередили про блекаут

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольці в окупації. В мене для вас погана новина. Старобешівська ТЕС знов раптово влаштувала black out. Тобто, у вас зараз знову значною мірою зникне електрика (особливо в Кальміуському районі)", - пише Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя закликав українців зарядити павербанки.

"Нагрівайте максимально квартири (хто може). Знову вихідні будуть холодні та темні. Такі реалії окупації на жаль. Тримайтесь. Ми працюємо над деокупацією, але це займе певний час", - йдеться у повідомленні Петра Андрющенка.