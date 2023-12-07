Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
Радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни почали стягувати великі резерви у напрямок Вугледара
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Останнім часом росіяни стягують великі резерви у напрямок Вугледара, перекидаючи їх з Запорізької або Херсонської областей, частково з території Росії. Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Сьогодні у Маріуполі бачили чергову колону з танками та БМП, яка через центр міста проїхала на тягачах. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій", - зауважив Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя також додав, що росіяни зупинили будівництво залізниці в районі селища Гранітне, яке розташоване неподалік Вугледара.
"Враховуючи, що таких активних бойових дій, як біля Авдіївки, наразі немає на Вугледарі, але бачивши активну підготовку з боку загарбників, цілком можна очікувати, що найближчим часом ми знову почуємо про Вугледар, з точки зору наступу росіян", - наголосив Андрющенко.
- 3 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили перекидання підрозділів російської армії з Бердянського напрямку колонами в супроводі військової поліції.
- 4 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники перевозили бойові комплекти зі складів на полігони у причепах цивільних автівок.
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