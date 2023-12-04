"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті ми змогли зафіксувати факт перевезення БК по місту не вантажівками, а цивільним (умовно) транспортом", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко заявив, що окупанти просто в причепах тягають боєкомплекти зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, що розкидані по Маріуполю і на околицях по селах. За його словами, загарбники роблять це таким чином, аби не привертати уваги і не дати можливість зафіксувати всі склади.





"Ми давно мали цю інформацію, але без прямого візуального доказу не брались стверджувати, бо воно навіть звучить дико. Але, ніт. Тепер ми впевнені і окупантам буде складніше переховуватись", - наголосив радник мера Маріуполя.