"Нестандартні зміни": окупанти перекидають підрозділи з Бердянська на Донеччину у супроводі військової поліції, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Протягом п’ятниці - суботи фіксуємо перекидання підрозділів з Бердянського напрямку через Мангуш/Маріуполь на півдні Донецької області. Перекидання колонами в супроводі військової поліції. Відверто один підрозділ – одна колона (жива сила, їхній мотлох та БК)", - йдеться у повідомленні.



Також, за словами Андрющенка, на узбережжі Маріупольського району фіксують нове поповнення в таборах. Там спостерігають наявність військових азійської зовнішності, які не володіють російською мовою.



Радник мера додає, що велика колона прибула з Росії через Маріуполь в бік Бердянська у супроводі та із забезпеченням безпеки проїзду. Також вночі прибуло посилення Росгвардії з-поміж кадирівців, а попереднє розміщують на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

"У підсумку основна тенденція в перекиданні саме підкріплення/посилення зберігається: Мар’їнка, Авдіївка, Бахмут. Тобто північ Донецької області. Судячи з переміщення боєздатності (принаймні частково), на цьому напрямку підтримуються не просто мобілізованими з таборів, але з інших ділянок фронту", - наголосив Андрющенко.

Він додав, що у той самий час росіяни активно накопичують чергові резерви в таборах підготовки в Маріупольському районі.