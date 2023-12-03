"Нестандартні зміни": окупанти перекидають підрозділи з Бердянська на Донеччину у супроводі військової поліції, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили перекидання підрозділів російської армії з Бердянського напрямку колонами в супроводі військової поліції
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Протягом п’ятниці - суботи фіксуємо перекидання підрозділів з Бердянського напрямку через Мангуш/Маріуполь на півдні Донецької області. Перекидання колонами в супроводі військової поліції. Відверто один підрозділ – одна колона (жива сила, їхній мотлох та БК)", - йдеться у повідомленні.
Також, за словами Андрющенка, на узбережжі Маріупольського району фіксують нове поповнення в таборах. Там спостерігають наявність військових азійської зовнішності, які не володіють російською мовою.
Радник мера додає, що велика колона прибула з Росії через Маріуполь в бік Бердянська у супроводі та із забезпеченням безпеки проїзду. Також вночі прибуло посилення Росгвардії з-поміж кадирівців, а попереднє розміщують на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.
"У підсумку основна тенденція в перекиданні саме підкріплення/посилення зберігається: Мар’їнка, Авдіївка, Бахмут. Тобто північ Донецької області. Судячи з переміщення боєздатності (принаймні частково), на цьому напрямку підтримуються не просто мобілізованими з таборів, але з інших ділянок фронту", - наголосив Андрющенко.
Він додав, що у той самий час росіяни активно накопичують чергові резерви в таборах підготовки в Маріупольському районі.
- У листопаді радник мера Маріуполя повідомляв, що росіяни активізували рух військової техніки: вони переміщували її з тимчасово окупованого Маріуполя в бік лінії фронту.
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