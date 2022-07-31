Жителів Тюмені привітали з днем ВМФ РФ плакатом з американським авіаносцем "Джордж Буш"
У російському місті Тюмень на честь дня ВМФ РФ вивісили плакат із зображенням американського авіаносця "Джордж Буш"
Про це повідомляє ЧТД у telegram.
На одній з вулиць Тюмені на день ВМФ РФ 31 липня з'явився вітальний плакат із зображенням військового корабля та російської символіки. Місцеві ЗМІ помітили, що на агітці зображено американський авіаносець "Джордж Буш".
Одразу після цього місцева влада прибрала плакат та запевнила, що не має до його появи стосунку.
- 31 липня на день ВМФ РФ Володимир Путін затвердив нову морську доктрину та заявив, що Москва забезпечуватиме свої інтереси у Чорному морі всіма можливими засобами.
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