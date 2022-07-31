Путін затвердив нову морську доктрину РФ із "відкрито окресленими кордонами у Чорному морі"
Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ та заявив, що Москва забезпечуватиме свої інтереси у Чорному морі всіма можливими засобами
Про це повідомляють російські ЗМІ.
31 липня Путін заявив, що підписав указ про затвердження морської доктрини РФ та корабельного статуту ВМФ Росії.
"Ми відкрито окреслили кордони та зони національних інтересів Росії - і економічних, і життєво важливих стратегічних. Насамперед це наші арктичні акваторії, води Чорного, Охотського та Берингового морів, балтійські та курильські протоки. Їхній захист забезпечуватимемо твердо і всіма засобами", - сказав Путін під час виступу на військовому морському параді в Санкт-Петербурзі.
Також він запевнив, що військово-морський флот РФ "здатен блискавично відповісти всім, хто вирішить посягнути на суверенітет Росії.
31 липня Путін підписав указ про затвердження морської доктрини РФ та корабельного статуту ВМФ Росії.
- 21 липня Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на день військово-морського флоту 31 липня.
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