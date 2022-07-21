English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія передумала проводити військовий парад у Севастополі на день ВМФ РФ 31 липня

Росія передумала проводити військовий парад у Севастополі на день ВМФ РФ 31 липня

21 липня, 2022 четвер
17:38
війна з Росією корабель рф

Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня

Про це повідомляє "РИА Новости".

Йдеться, що традиційного параду в Севастопольській бухті цього року не буде. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомляються.

Хоча відомо, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються поставки протикорабельних ракет.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії, вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
Путін
20 липня, 2022 середа
Путін назвав умову, за якої не перешкоджатиме вивезенню українського зерна
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
20 липня, 2022 середа
Єрмак назвав термін, до коли важливо закінчити війну з Росією
Лукашенко
20 липня, 2022 середа
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 37.06
    Продаж 38.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
21 липня
17:42
газ
Греція виступила проти пропозиції ЄС щодо скорочення споживання газу
17:41
Джо Байден
У президента США Джо Байдена виявили COVID-19
17:39
санкції проти Росії
Компанія-виробник бурбону Jim Beam продає бізнес у Росії і залишає ринок країни-агресор
17:35
Агресор не знищив жодної установки HIMARS
Жодної установки HIMARS в Україні росіяни не знищили, - Пентагон
17:22
Ексклюзив
Самусь
Російські генерали не хочуть мобілізації: тоді розкриється, що військові бази розкрадено, - військовий експерт Самусь
17:09
Швеція Фінляндія НАТО
Бельгія ратифікувала прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО
17:09
"Ми солідарні з українцями": у комп'ютерній грі FIFA 23 не буде російських команд
16:49
МЗС України
В МЗС розповіли, навіщо Росії фейки про розкрадання західної зброї в Україні
16:49
На фото Володимир Зеленський
"Почуваюся міцно як ніколи, нас таких 40 млн": Зеленський спростував фейк щодо його "перебування в реанімації"
16:45
Тбілісі
Українці в Грузії отримуватимуть грошову допомогу, однак житлову програму буде призупинено
16:34
Петер Сійярто
Очільник МЗС Угорщини Сійярто прибув до Москви домовлятися про купівлю додаткових обсягів газу
16:30
Ексклюзив
Михайло Самусь
ЗСУ контролюють ситуацію на полі бою, особливо на Півдні, - військовий експерт Самусь
16:22
Постачання дизпалива в Україну: Укрзалізниця домовилася про співпрацю з польською PKN Orlen
16:17
британія україна
Велика Британія передасть Україні гаубиці, безпілотники, протитанкову зброю та боєприпаси
16:16
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росія використала до 60% своїх ракет за час повномасштабної війни, - розвідка
16:14
Російські солдати
Росія перекинула в Україну частину дивізії, яка несе службу на Курильських островах
16:04
комп'ютер
Від початку року ІТ-індустрія забезпечила надходження $3,2 млрд до української економіки
16:02
nord stream 1 Північний потік газ
Кремль заявив, що Північний потік - 1 не зможе працювати на повну потужність з "технічних", а не політичних причин
15:57
Ексклюзив
окупанти
Ворог накопичує сили та готується наступати на Слов'янськ, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
15:50
Ексклюзив
Росіяни намагаються досягти тактичних успіхів, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого, - військовий експерт Самусь
15:31
Едуард Геґер
Премʼєр Словаччини Геґер закликав ЄС продовжувати підтримувати Україну
15:24
окупація
Росія планує анексувати окуповані території України в середині вересня, - Bloomberg
15:16
Іран
МЗС турбує зміна риторики Ірану щодо виправдання війни в Україні
15:04
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
З моменту прийняття рішення передати Україні американське озброєння воно на передовій уже за тиждень, - Марк Міллі
15:03
касовий апарат
Не більше $340 на тиждень: НБУ змінив ліміт на зняття готівки за кордоном
15:02
путін
Путін не натисне на червону кнопку, можливо, застосує хімічну зброю, – екскомандувач сил НАТО
14:58
Ексклюзив
Сергій Лавров
Заява Лаврова про активізацію військових дій - порожній звук, бо бойовий потенціал росіян суттєво знизився, - військовий експерт Кевлюк
14:57
скраплений газ корабель
Німеччина шукає альтернативу російським енергоносіям, - ВВС
14:55
Кая Каллас
Премʼєрка Естонії Каллас підтримала пропозицію Єврокомісії скоротити споживання газу на 15%
14:53
Ексклюзив
HIMARS
Рамштайн-4. Що буде далі із HIMARS для України
14:47
фейк
"Зеленський у реанімації": хакери зламали відомі радіостанції та поширили фейк
14:40
ДНР
СБУ повідомила про підозру "судді ДНР", який засудив до страти іноземних воїнів ЗСУ
14:35
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни обстріляли найбільший район Харкова, 3 людини загинули, кількість постраждалих встановлюють
14:21
Raiffeisen
Citi, Raiffeisen та кілька інших великих іноземних банків поновили найм персоналу в Росії, - Reuters
14:18
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС через дії окупантів може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, - Енергоатом
14:12
Батьківщина-Мати
Українці проголосували за заміну на тризуб герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
14:11
обстріл
Росіяни 900 разів обстріляли Сумщину й Чернігівщину після їхньої деокупації
14:03
Віталій Портников
Популісти досі перемагають професіоналів
13:55
зерно хліб пшениця елеватор
Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів, - Deutsche Welle
13:52
Ліз Трасс
Очільниця МЗС Великої Британії Трасс не підтримує прямої участі британських військ у війні в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV