Росія передумала проводити військовий парад у Севастополі на день ВМФ РФ 31 липня
Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня
Про це повідомляє "РИА Новости".
Йдеться, що традиційного параду в Севастопольській бухті цього року не буде. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.
Причини скасування параду не повідомляються.
Хоча відомо, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються поставки протикорабельних ракет.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії, вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".
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