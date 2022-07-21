Росія передумала проводити військовий парад у Севастополі на день ВМФ РФ 31 липня

Про це повідомляє "РИА Новости".

Йдеться, що традиційного параду в Севастопольській бухті цього року не буде. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомляються.

Хоча відомо, що заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються поставки протикорабельних ракет.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії, вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

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