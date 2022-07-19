Рано чи пізно Україна атакує флот РФ у Криму та Чорному морі, - заступник міністра оборони Гаврилов
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Україна атакує російський флот у Криму та Чорному морі, щойно у неї з'явиться достатньо необхідної зброї
Про це Гаврилов розповів у інтерв'ю The Times.
"У нас є постійна загроза з боку російського чорноморського флоту. Враховуючи нові технології та можливості, які ми отримуємо, ми маємо протистояти цій загрозі. Ми розпочали з операції на острові Зміїний. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу", – пояснив Гаврилов.
Він додав, що Україна має законні підстави завдати удару по окупованому росіянами півострову.
"Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим – це українська територія, тому будь-яка мета там законна для нас. Росія має залишити Крим, якщо вони хочуть існувати як країна", – висловив переконання Гаврилов та додав, що звільнення півострова можливе, як військовим, так і дипломатичним шляхом.
- 17 липня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Україні "судним днем" за спробу звільнити Крим.
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