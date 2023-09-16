"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті

Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя.

У повідомленні йдеться про те, що несвоєчасні виплати заробітної платні та затримки кожного місяця – стали звичним явищем в окупації. Особливо гостро це відчувають звичайні працівники комунальних підприємств та бюджетної сфери – від електромонтерів до водіїв.

У міській раді зазначають, що ця ситуація обурює людей, у результаті чого погіршилась якість обслуговування та вирішення проблем жителів. Гостро відчувається брак працівників у всіх галузях.

Місцеві не погоджуються працювати за низькою зарплатнею, з вічними затримками та жити обіцянками. Невдоволенні навіть і працівники телевізійного каналу, який є рупором пропаганди.

"Ми зараз живемо, як у 90-ті роки. ЗП не виплачують, роботодавці роблять, що хочуть. Ціни на товари ніхто не регулює. Контролю жодного. Злочинність зашкалює", - пишуть маріупольці.

"Через вас люди сидять без грошей! Затримка божевільна! Ви тільки свої кишені набиваєте, а про людей не думаєте! На телеканал у Маріуполі були виділені гроші на закупівлю гарного обладнання. В результаті немає ні грошей, ні обладнання", - обурюються в коментарях.

За словами представників міської ради Маріуполя, в українському Маріуполі завжди виплачувалася заробітна платня без затримок. Працівники комунальних підприємств та бюджетної сфери мали стабільність та впевненість у майбутньому.

"Ми змінили підходи роботи, підняли рівень зарплатні до конкурентного, модернізували підприємства та закупили сучасне обладнання, з яким приємно було працювати. Як результат – у Маріуполя 2021 року був найвищий рівень заробітної плати в Україні", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.